اقتحام معهد في القصرين وحرق معدات: القبض على 23 شخصا..وهذه التفاصيل..

القت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، القبض على 23 شخصا، بشبهة اقتحام للمعهد الثانوي المنار بمدينة القصرين، وحرق جزء من معداته، اليوم السبت 21 أكتوبر 2023.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بـ18 شخصا وعرض 5 مشتبه بهم آخرين في حالة تقديم على أنظار العدالة.

ويشار إلى أن عددا من المشتبه بهم هم تلاميذ بالمؤسسات التربوية بالجهة، وآخرون غرباء عنها.

بدوره كشف الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالقصرين لطفي العيادي، أن المعهد الثانوي بالمنار تعرض للاقتحام ولحرق وثائق تتعلق بأرشيف التلاميذ إضافة إلى حرق حاسوب، اليوم السبت.

وكان المعهد الثانوي المنار وإعدادية الفتح بالقصرين قد تعرضا لاعتداءات متكررة، في الأيام الثلاثة المنقضية، مما دفع قوات الأمن للتدخل ولإلقاء القبض على عشرات المشتبه بهم وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.