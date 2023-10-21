السجن لصاحب شركة تنشط في صناعة الأدوية على خلاف الصيغ القانونية ومزود..

تم يوم أمس في ساعة متأخرة من الليل اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق صاحب شركة تنشط في صناعة الادوية على غير الصيغ القانونية ومزود وفق ما صرحت به لشمس أف أم المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والناطق الرسمي باسم المحكمة سندس النويوي .

وللتذكير فقد تمكن فريق تابع لإدارة الاستعلامات والابحاث للحرس الوطني بالعوينة من عن شركة تنشط في مجال صناعة الأدوية على خلاف الصيغ القانونية والشروط الصحية.

وبالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للتفقدية الصيدلية المركزية أمكن لهم حجز عدد 6684 علبة تحتوي على 133457 قرص لمكملات غذائية لمختلف الأمراض يتم صنعها وترويجها على خلاف الصيغ القانونية.

هذا وَبِإِسْتِشَارَة مُمَثِّل اُلنِّيَابَة اُلْعُمُومِيَّة لَدَى اُلْمَحْكَمَة اُلإِبْتِدَائِيَّة بمنوبة أَذِنَ لِلْوِحْدَة المتعهدة بالبحث بِمُبَاشَرَة اُلأَبْحَاث في قضية عَدْلِيَّة مِنْ أَجْلِ جرائم مخالفة قانون المستهلك”،:”