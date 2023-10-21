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الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الأولى): نتائج مباريات الجولة الثالثة

2023/10/21 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، الخاصة بمنافسات المجموعة الأولى، التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الأولى
الجمعية الرياضية باريانة – المرجان الرياضي بطبرقة 2 – 1
نادي سبورتينغ بن عروس – الشبيبة الرياضية بالعمران 0 – 1
النادي الرياضي بحمام الأنف – النجم الرياضي الرادسي 2 – 1
النادي الرياضي القربي – الشبيبة الرياضية القيروانية 1 – 1
جندوبة الرياضية – الهلال الرياضي بمساكن 3 – 0
الأمل الرياضي بحمام سوسة – القلعة الرياضية 1 – 0
المستقبل الرياضي بوادي الليل (معفى)

وعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون الترتيب على النحو التالي:

الترتيب ن ل
1 – النادي الرياضي بحمام الأنف 7 3
2 – النجم الرياضي الرادسي 6 3
– جندوبة الرياضية 6 3
– الجمعية الرياضية باريانة 6 3
5 – النادي الرياضي القربي 5 3
6 – الشبيبة الرياضية بالعمران 4 2
7 – الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 3
– المرجان الرياضي بطبرقة 3 3
– نادي سبورتينغ بن عروس 3 3
– الهلال الرياضي بمساكن 3 3
11 – الشبيبة الرياضية القيروانية 2 2
12 – المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2
– القلعة الرياضية 1 3

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