الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الأولى): نتائج مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، الخاصة بمنافسات المجموعة الأولى، التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الأولى

الجمعية الرياضية باريانة – المرجان الرياضي بطبرقة 2 – 1

نادي سبورتينغ بن عروس – الشبيبة الرياضية بالعمران 0 – 1

النادي الرياضي بحمام الأنف – النجم الرياضي الرادسي 2 – 1

النادي الرياضي القربي – الشبيبة الرياضية القيروانية 1 – 1

جندوبة الرياضية – الهلال الرياضي بمساكن 3 – 0

الأمل الرياضي بحمام سوسة – القلعة الرياضية 1 – 0

المستقبل الرياضي بوادي الليل (معفى)

وعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون الترتيب على النحو التالي:

الترتيب ن ل

1 – النادي الرياضي بحمام الأنف 7 3

2 – النجم الرياضي الرادسي 6 3

– جندوبة الرياضية 6 3

– الجمعية الرياضية باريانة 6 3

5 – النادي الرياضي القربي 5 3

6 – الشبيبة الرياضية بالعمران 4 2

7 – الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 3

– المرجان الرياضي بطبرقة 3 3

– نادي سبورتينغ بن عروس 3 3

– الهلال الرياضي بمساكن 3 3

11 – الشبيبة الرياضية القيروانية 2 2

12 – المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2

– القلعة الرياضية 1 3