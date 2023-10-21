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عاجل: تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية..وإصابة أجانب بجروح..

2023/10/21 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أفاد مسعفون بأن مواطنين أجنبيين أصيبا بجروح في شمال إسرائيل السبت، مع استمرار تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله.

وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية مع لبنان حيث يجري تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

ووقع ما لا يقل عن ثلاثة حوادث منفصلة، السبت، في أنحاء مختلفة في شمال إسرائيل، أحدها قصف بالقرب من منطقة مرغليوت على الحدود مع لبنان، حيث أصيب مواطنان تايلانديان.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء في إسرائيل في بيان “إن أحدهما أصيب بجروح متوسطة في الصدر والآخر في الأطراف”.

سكاي نيوز

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