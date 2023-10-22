يُوهم المسنين بمساعدتهم ثمّ يسحب أموالهم.. القبض على خمسيني بتهمة التحيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 لأعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني أمس السبت، بالاحتفاظ بكهل خمسيني يشتبه في تورّطه في التحيّل على مسنّين أمام موزعات آلية بإيهامهم بخلل في بطاقاتهم البنكية وسحب أموالهم باستعمال أرقامهم السرية.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنّ معلومة وردت على أعوان مركز الأمن الوطني مفادها تعرّض مسنّين إلى سحب أموالهم من الموزعات المالية دون علمهم.

وبتكثيف التحريات تبيّن أنّ المظنون فيه وهو كهل خمسيني يرصد وقوف مسنّين أمام موزّعات بنكية والتظاهر بمساعدتهم على سحب أموالهم، ثمّ يوهمهم بوجود خلل في تلك البطاقات وعليهم التوجّه إلى الفرع البنكي أو المركز البريدي لاصلاح ذلك الخلل، وفي الأثناء يكون قد أنهى تدوين الرقم السري للبطاقة قبل الاستيلاء عليها في غفلة من المسن، وبمجرد ابتعاد الضحية يستعين بتلك البطاقة في سحب أمواله من الموزع الآلي.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد تمّ إيقاف المظنون فيه الذي تبيّن أنّه محلّ تفتيش لفائدة عدّة وحدات أمنية وجهات قضائية، كما تمّ حجز عدة بطاقات بنكية وأرقام سرية لبطاقات بنكية دوّنها بخطّ اليد، مخبأة داخل منزله.