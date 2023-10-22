الرابطة 2 – المجموعة الثانية – الجولة 3 – الملعب القابسي يفوز على اولمبيك سيدي بوزيد ويرتقي الى الصدارة

ارتقى الملعب القابسي الى صدارة المجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عقب فوزه اليوم الاحد على اولمبيك سيدي بوزيد بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

وسجل مختار بن زيد هدف الفوز في اللحظات الاخيرة من المباراة (90ز5) ليرفع الملعب القابسي رصيده الى 7 نقاط في الصدارة فيما تجمد رصيد اولمبيك سيدي بوزيد عند اربع نقاط في المركز السادس.

وحقق الترجي الجرجيسي، من جهته، فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على مضيفه امل جربة بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من معتز شوشان (36) وازر غالي (65).

وصعد نادي عاصمة الزياتين، بهذا الفوز، الى المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مقابلتين فيما بقي رصيد امل جربة 6 نقاط من ثلاثة لقاءات.

كما كسب هلال الشابة ثلاث نقاط ثمينة خارج قواعده بعد فوزه على مستقبل الرجيش 2-1 بما مكنه من الصعود الى المركز الثاني رفقة الترجي الجرجيسي وامل جربة.

وتقدم هلال الشابة بهدفين عن طريق كل من خلدون منصور (51) وحمزة غلاب (61) قبل ان يذلل مستقبل الرجيش الفارق بواسطة جاسر العيساوي من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وتعد هذه الهزيمة الثالثة على التوالي لمستقبل الرجيش الذي يتذيل الترتيب بلا ادنى نقطة.

وفي بقية مقابلات المجموعة فاز مكارم المهدية خارج قواعده على نسر جلمة بهدفين مقابل واحد فيما انتهت مقابلتي نادي محيط قرقنة مع سبورتينغ المكنين وامل الرقبة بتطاوين مع نادي اولمبيك مدنين بالتعادل 2-2 و1-1 على التوالي.

نتائج الجولة الثالثة

نادي المحيط القرقني – نادي سبورتينغ المكنين 2-2

النسر الرياضي بجلمة – مكارم المهدية 1-2

الأمل الرياضي بالرقبة – نادي أولمبيك مدنين 1-1

المستقبل الرياضي بقابس / معفى

الترتيب ن ل

1- الملعب القابسي 7 3

2- الترجي الجرجيسي 6 2

الأمل الرياضي بجربة 6 3

– الهلال الرياضي الشابي 6 3

5- الأمل الرياضي بالرقبة 5 3

6- أولمبيك سيدي بوزيد 4 3

7- مكارم المهدية 3 2

– المستقبل الرياضي بقابس 3 2

– نادي أولمبيك مدنين 3 3

10- نادي سبورتينغ المكنين 2 3

– نادي المحيط القرقني 2 3

12- النسر الرياضي بجلمة 1 3

13 – المستقبل الرياضي بالرجيش 0 3