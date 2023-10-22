إصابة حراس حدود مصريين في قصف صهيوني

أفاد جيش الاحتلال، الأحد، بأنّ دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق “الخطأ” على موقع مصري متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم.

وذكر في بيان: “أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها من طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم”.

وأشار البيان إلى أنّ الواقعة “قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها. الجيش يأسف لهذا الحادث”.

وجاء في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على فيسبوك أنّه “خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة الأحد… أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة”.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار وسماع دوي أصوات سيارات إسعاف قرب معبر رفح بين مصر وغزة، بعد ظهر الأحد.

وقالت الوكالة إنّ الانفجار وقع بعد دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري بقليل.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار وموقعه على نحو دقيق، وفق الوكالة.

سكاي نيوز