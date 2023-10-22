جيش الاحتلال يعترف بإصابة 1210 جندي بإعاقة منذ بدء طوفـان الأقصى..

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 1210 عسكريا بين ضابط وجندي بالجيش بإعاقة منذ بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها ’’حماس’’ في السابع من أكتوبر الجاري.

و قالت قناة إسرائيلية الأحد، إنه جرى الاعتراف بأكثر من 1200 جريح جنوداً معاقين في الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب مع حركة حماس في 7 أكتوبر الجاري.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في وقت سابق، مقتل 307 من جنوده منذ بدء الحرب.

ولليوم السادس عشر، يواصل جيش الاحتلال استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت نحو 4385 فلسطينياً، بينهم 1756 طفلاً و976 سيدة، وأصابت 13561، حسب وزارة الصحة في غزة. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وكالات