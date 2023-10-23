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المنستير: تقبل أوّل ترشح لانتخابات المجالس المحلية على الساعة الثامنة و3 دقائق

2023/10/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

فتح اليوم الاثنين، مركز قبول الترشحات في القاعة المغطاة بالمركب الرياضي مصطفي بن جنات بالمنستير، أبوابه على الساعة الثامنة صباحا، وبدأت عملية تقبل ملف أول مترشح على الساعة الثامنة و3 دقائق، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات ورئيس مركز قبول الترشحات بليغ قاسم.

وتتواصل عملية تقبل الترشحات بصفة سلسة وتعمل المنظومة الإعلامية بشكل جيّد وتسير مختلف مراحل تقبل الترشحات بشكل طيّب، حسب ذات المصدر.

وخصصت الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بمركز قبول الترشحات 13 فضاء، حسب عدد المعتمديات، لقبول الترشحات، علاوة على تخصيص فضاء لعملية القرعة الخاصة بالمقاعد المخصصة لذوي الاعاقة بالمجالس المحلية ، وقد خصص باب للدخول وباب ثان لخروج المترشحين.

وسيتنافس المترشحون لانتخابات المجالس المحلية في ولاية المنستير على 82 مقعدا عبر الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2023 و13 مقعدا بالقرعة بالنسبة لذوي الإعاقة، وستفرز هذه الانتخابات 13 مجلسا محليا موزعين على 13 معتمدية بولاية المنستير.

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