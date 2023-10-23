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استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بمخيم الجلزون..

2023/10/23 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، مقتل فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الجلزون شمالي رام الله.

وأضافت في بيان مقتضب “أن مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي ووصفت حالتهم بالخطيرة”.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر الاثنين مخيم الجلزون، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا، واندلعت مواجهات “أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة”.

وكالات

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