أنس جابر تحافظ على المركز السابع عالميا للأسبوع السابع على التوالي

حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها السابع في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وتستعد أنس جابر للمشاركة موفى شهر أكتوبر الجاري في بطولة نهائيات المرحلة الختامية بالمكسيك للعام الثاني على التوالي، والتي ستشارك فيها أفضل 8 لاعبات حققن أفضل النتائج على مدى العام.

وشهد التصنيف العالمي الجديد الصادر اليوم الاثنين خروج الفرنسية كارولين غارسيا من قائمة اللاعبات العشرة الأوليات بعد تراجعها الى المركز 20 عالميا، مقابل عودة التشيكية باربورا كريشيكوفا الى قائمة أفضل عشرة لاعبات.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات وفق ما جاء في التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين:

اللاعبة النقاط

البيلاروسية آرينا سابالينكا 8425

البولونية ايغا شيانتيك 7795

الأمريكية كوكو غوف 5955

الكازاخستانية الينا ريباكينا 5865

الأمريكية جيسيكا بيغولا 4895

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3839

التونسية أنس جابر 3695

التشكيية كاورلينا موشوفا 3663

اليونانية ماريا ساخاري 3245

التشيكية باربورا كريشيكوفا 2775