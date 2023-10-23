Ooredoo تونس تؤكد دعمها الثابت لفلسطين وتتبرع بمعدات طبية للهلال الأحمر

في مثل هذه الأوقات الصعبة للغاية، تبرهن Ooredoo تونس مرة أخرى على دعمها الثابت واللامشروط للقضية الفلسطينية الراسخة في قلبها بالقول والفعل من خلال تبرعها بعدد من المعدات الطبية الأساسية للهلال الأحمر. مبادرة صادقة تؤكد التزام Ooredoo تونس بتقديم المساعدات الإنسانية خارج الحدود ومد يد التضامن إلى الأشقاء الفلسطينيين.

لقد كان الهلال الأحمر التونسي، ولازال وسيبقى عنوان لقيم الإنسانية والتآزر ويلعب اليوم دورًا حيويًا ومحوريًا في تقديم المساعدة الطبية الأساسية للمتضررين من الحرب والأزمة في فلسطين. وإدراكًا منها لخطورة الوضع والحاجة الملحة لإيصال المعدات الطبية، تقدم Ooredoo تونس اليوم دعمها لضمان وصول هذه الموارد الحيوية إلى أيدي من هم في أمس الحاجة إليها من خلال الهلال الأحمر التونسي.

في هذا الإطار أعرب السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo تونس، عن التزامه العميق بهذه القضية النبيلة قائلاً: “في أوقات الشدائد، من واجبنا أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني العظيم الذي برهن قدرته الرهيبة على الصمود في هذه الأيام العصيبة. إن مد يد العون لفلسطين من خلال التبرع للهلال الأحمر هو شرف لـ Ooredoo قبل كل شيء وكلنا أمل في أن نساهم في التخفيف من معاناتهم.”

تشمل هذه المعدات الطبية الإمدادات الأساسية والعاجلة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب ومكثفات واسطوانات الأكسجين وأجهزة المراقبة بجانب السرير وغيرها من الإمدادات الطبية الضرورية. تعتبر هذه الموارد ضرورية لتوفير الرعاية الطبية الطارئة للمصابين، مما يضمن عدم حرمان أي شخص من الولوج إلى الرعاية الصحية الأساسية.

بعد حملة الدعم على قنوات التواصل الخاصة بها وبعد إنشاء 1810، بدأت التبرعات تتدفق من كل التونسيين ومن مختلف ولايات الجمهورية كما تلتزم Ooredoo تونس بمواصلة الجهود و دعمها اللامشروط لفلسطين وللفلسطينيين.

لمزيد من المعلومات أو للتعرف على طريقة المساهمة في هذا الجهد الإنساني، يمكنكم الاتصال بـالهلال الأحمر التونسي عبر الأرقام التالية :

29 379 596 – 55 536 044 – 29 27 10 56

37 نهج المحطة، مقرين – تونس

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