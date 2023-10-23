رأس الجبل: تفاصيل القبض على نفر يتحوز على سلاح ناري فردي وعدد 07 إطلاقات..

على اثر توفر معلومات لدى وحدات الأمن الوطني برأس الجبل مفادها تحوز نفر أصيل المنطقة على سلاح ناري.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبإجراء جملة من التحريات أمكن التعريف بالمعني (بالغ من العمر 28 سنة) وبنصب كمين محكم أمكن ضبطه في وقت وجيز.

باقتياده الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه اعترف بتحوزه على سلاح ناري تولى سرقته منذ حوالي 20 يوما من منزل مؤجره المقيم بالخارج بالإضافة الى بعض الأغراض الأخرى.

بعد التنسيق مع النيابة العمومية تم التنقل الى مقر سكناه وحجز حقيبة ظهر تحتوي على سلاح ناري وعدد 06 إطلاقات نارية وجهاز حاسوب محمول ومنظار.

بالتنقل الى مقر سكنى المتضرر (81 سنة) وإجراء عملية التفتيش أمكن العثور على عدد 01 إطلاقة مخفية بالمنزل والذي بسماعه أفاد أنه كان يقيم بالخارج حيث تولى خلال سنة 2018 جلب السلاح الناري المذكور عبر ميناء حلق الوادي مضيفا أنه تفطن لعملية السرقة وتولى تقديم شكاية في الغرض لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بصاحب المسدس من أجل “حيازة سلاح ناري بدون رخصة” والاحتفاظ بذي الشبهة من أجل “سرقة أجير لمؤجره” والأبحاث متواصلة.