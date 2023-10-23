سليانة-انتخابات: انطلاق عملية قبول الترشحات للانتخابات المحلية

شرعت مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة، صباح اليوم الاثنين، في قبول مطالب الترشح للانتخابات المحلية القادمة المقررة يوم 24 ديسمبر القادم.

وذكرت المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية عهد بالحاج عمر في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء أن عملية قبول الترشحات، انطلقت في ظروف عادية في حدود الساعة الثامنة صباحا بالقاعة الرياضية المتعددة الاختصاصات بسليانة الجنوبية، وسط حضور وصفته ب”الطيب” لتتواصل الى الساعة الثامنة مساء، واضافت أن الهيئة، ضبطت مختلف الاستعدادات اللوجستية والمادية لإنجاح هذه المرحلة وقد تم تسخير77 عونا

وكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء عبروقي بينت في تصريح سابق ل”وات” ان فترة قبول الترشحات انطلقت يوم 23 أكتوبر الجاري وتتواصل إلى غاية 1 نوفمبر القادم، تليها فترة البت في الترشحات في أجل أقصاه 7 نوفمبر القادم، ليتم الإعلان عن المقبولين أوليا لعضوية المجالس المحلية بمقرات الهيئة يوم 8 نوفمبر القادم، فيما تنطلق فترة التحيين الاستثنائية من 9 نوفمبر إلى غاية 8 ديسمبر لفائدة الناخبين فقط (لا تهمّ المزكين والمترشحين)

واشارت الى ان فترة انسحاب المتشرحين حدّدت قبل 15 يوما من بداية الحملة أي في أجل أقصاه يوم 16 نوفمبر القادم، على أن تحدد في ما بعد قائمة المقبولين نهائيا في أجل لا يتجاوز 28 نوفمبر وتكون فترة الحملة الانتخابية من يوم 2 ديسمبر إلى 22 ديسمبر القادم.

ويتمثل دور المجالس المحلية في النظر في مخططات وبرامج التنمية المحلية على مستوى المعتمديات، لينقل أعضاء المجالس المحلية مشاغل المتساكنين واقتراحاتهم قصد ضبط أولويات العمادات الممثلة في المجلس المحلي، كما يقترح المجلس المحلي مشاريع التنمية في العمادات في الميادين الاقتصادية والثقافية والتربوية والصحية، وفق تقرير صادر عن الهيئة المستقلة للانتخابات

يشار الى انه تم انجاز إجمالي 21 ألف عملية تحيين للناخبين أمنها 150 عون تحيين بولاية سليانة، وقامت الهيئة الفرعية للانتخابات يوم امس الاحد بتنظيم عملية بيضاء تحاكي عملية قبول الترشحات