التيار الشعبي يؤكد وقوفه الى جانب كل فصائل المقاومة في فلسطين امام محاولات تشويهها

أكد حزب التيار الشعبي “دعمه ووقوفه مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى مثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها، واعتبارها حركة مقاومة وطنية وشريكا رئيسيا في حركة التحرر الوطني الفلسطيني والعربي”.

وأورد التيار الشعبي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن “الدوائر الغربية العنصرية الباعثة والراعية للعدو الصهيوني الإرهابي، والمشاركة في حرب الابادة الجماعية الإرهابية على شعبنا العربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوم بمحاولة رخيصة لتشويه المقاومة الفلسطينية الباسلة ووصمها بالإرهاب”.

وتابع البيان أن “الحكومات الفاشية في الغرب تشن حملة خبيثة ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس لتصنيفها حركة إرهابية لتبرير قيام تحالف دولي لمزيد التغطية على هذا العدو الصهيوني في جرائم الابادة والتصفية والتهجير ودفعه إلى تصعيدها”.

ودعا التيار الشعبي، القيادة التونسية الى “التصدي لهذه الحملة الشعواء ضد فصائل المقاومة الفلسطينية والاتصال واستقبال قادة المقاومة كتعبير عن رفض وصمها بالإرهاب والحيلولة دون قيام الغرب العنصري بتشكيل تحالف دولي للقضاء على الشعب الفلسطيني”

كما دعا الحزب، الجماهير العربية “للضغط على حكامها لرفض تصنيف فصائل المقاومة الفلسطينية مهما كانت خلفياتها الفكرية كمنظمات إرهابية فحركات التحرر تقوم على أساس المهمة المركزية وهي دحر العدو وتحرير الأرض”.

وجدد دعوة كل أحرار العالم لمواصلة التظاهر لفتح المعابر وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني ودعم المقاومة.