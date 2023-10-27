استشهاد 32 صحفيا منذ بدأ العدوان على غزة..

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد 32 صحفيا وإصابة العشرات منهم، وهدم مايقارب 39 منزلا للصحفيين ما بين جزئي وكلي، وقصف مقرات 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال الإعلام الحكومي في غزة في بيان صحفي، اليوم الجمعة: “إن عدوان الاحتلال يزداد شراسة يوما بعد يوم مرتكبا أبشع الجرائم والمجازر بحق المدنيين عامة والصحفيين خاصة، باستهدافهم بشكل مباشر وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم وهدم مؤسساتهم الإعلامية، دون رادع للاحتلال من قبل المنظمات الدولية والعربية”. وطالب كافة الجهات الدولية المعنية التدخل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين لتمكينها من القيام بعملها.

وللإشارة، كانت مستشفيات قطاع غزة قد أعلنت في حصيلة غير نهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن 7028 فلسطينيًّا استشهدوا، منهم 2913 طفلا و1709 امرأة و397 مسنا، وإصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وكالات