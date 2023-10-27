عاجل/ قصف عنيف على غزة وقطع الاتصالات والانترنات: “حماس” تدعو للنفير العام..

أصدرت حركة “حماس” مساء اليوم الجمعة، بيانا بشأن الغارات العنيفة التي شنها جيش الإحتلال بوتيرة عالية على غزة، وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وقالت حركة “حماس” في بيانها: “قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، برا وبحرا وجوا، على الأحياء السكنية، يُنذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة بعيدا عن أعين الصحافة والعالم”.

وأضافت: “نحمّل الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها”.

وأردف بيان “حماس”: “نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا”.

وتابعت الحركة: “ندعو شعبنا في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، كما ندعو أحرار العالم إلى النفير العام نصرة لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين”.

وأكملت: “نؤكد أن شعبنا الفلسطيني الصامد، لن ترهبه هذه السياسات الفاشية، ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي، ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقّنا في الحرية وتقرير المصير، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله”.

وتشن قوات الاحتلال منذ عشية اليوم الجمعة، قصفا عنيفا وغير مسبوق، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة، مما تسبب في قطع كامل للاتصالات والانترنات على قطاع غزة.