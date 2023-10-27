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قابس : ايداع 106 ملف ترشح لانتخابات المجالس المحلية

2023/10/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تلقت الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس الى حدود اليوم الجمعة 27 أكتوبر 106 ملف ترشح لانتخابات المجالس المحلية وفق ما افاد بذلك مراسل ” وات ” مصدر مسؤول من هذه الهيئة.
وبين ذات المصدر أن من بين الملفات التي تم ايداعها 25 ملفا تم تقديمها اليوم وأن 10 ملفات قد تم ايداعها من قبل أشخاص من ذوي الحاجيات الخصوصية وملفات ترشح تم تقديها من طرف 15 مرأة.
وبين ذات المصدر آن عملية إيداع الترشحات بمركز تقديم الترشحات لانتخابات المجالس المحلية بدار الشباب محمد علي بقابس تتم في ظروف طيبة وبكل سلاسة.
يشار إلى أن ولاية قابس تشتمل على 13 معتمدية تعد 73 عمادة تضم في مجملها 80 دائرة انتخابية فيما يقارب العدد الجملي للناخبين بهذه الولاية 310 ألف ناخب وناخبة.

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