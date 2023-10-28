منظمة الصحة العالمية تعلن فقدان الاتصال بموظفيها في غزة..#خبر_عاجل

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، استمرار فقدان الاتصال بموظفي المنظمة ومرافقها الصحية في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على القطاع.

وقال غيبريسوس في منشور عبر منصة “إكس”، إن الأنباء المتعلقة باستمرار القصف الإسرائيلي العنيف على غزة محزنة للغاية.

وأضاف: “يبدو أنه من غير الممكن في هذه الحالة نقل المرضى أو العثور على ملجأ آمن، وأن انقطاع الكهرباء يجعل وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين أمرا غير ممكنا”.

وأشار إلى استمرار فقدان الاتصال مع موظفي المنظمة ومرافقها الصحية في القطاع، معربا عن قلقه على مصيرهم.

ودعا غيبريسوس كل من لديه القدرة على الضغط للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية.

والجمعة، فقدت منظمة الصحة العالمية الاتصال بموظفيها في قطاع غزة بسبب انقطاع الاتصالات، حسب ما أعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

الأناضول