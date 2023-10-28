الحكومة تعلن عن قرار هام لفائدة هؤولاء..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

وسّعت الحكومة دائرة نفاذ الباعثين الشبان الى المقاسم الصناعية سواء عبر البيع او الكراء، من خلال حزمة تسهيلات تصل الى منح دفع ثمن المقاسم دون فوائض وتقسيط عملية الدفع وتخصيص مساحات نسبية لفائدتهم ضمن المناطق الصناعية.

وصدرت البيانات المتصلة بشروط التفويت في هذه المقاسم، على شكل قرار بالرائد الرسمي عدد 124 لسنة 2023، مؤرخ في 20 أكتوبر 2023. علما وان القرار يخص الباعثين الشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم 40 سنة عند تاريخ طلب اقتناء المقاسم او المحلات الجاهزة وأصحاب الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني او ذوي المهارات وأصحاب المؤسسات الناشئة التي تم تكوينها طبقا للقانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018.

واتاح القرار للوكالة العقارية الصناعية، عند بيع المقاسم الصناعية والمحلات الجاهزة ، تقسيط ثمن البيع دون فوائض على ان لا يقل مبلغ التسبقة عن 30 بالمائة من ثمن البيع وعلى ان لا يتجاوز مدة التقسيط 3 سنوات.

وأعفى القانون الباعثين عند كراء المحلات الصناعية من دفع 50 بالمائة من معاليم الكراء خلال السنة الأولى من العقد شرط التنصيص على ذلك ضمن العقد الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات ولا يمكن الانتفاع من الاجراء الا مرة واحدة.

وستخصص الوكالة، بالنسبة الى المناطق الصناعية، التي تفوق مساحتها 100 هكتار، 10 هكتار للباعثين فيما ستخصص لفائدتهم 5 هكتارات بالنسبة للمناطق الصناعية التي تمسح ما بين 50 و 100 هكتار و 3 هكتار في ما يهم المناطق التي تقل عن 50 هكتارا.

وستعطي الوكالة الأولوية للمشاريع التكنولوجية والصديقة للبيئة والمندرجة ضمن القطاعات ذات الأولوية، إذا تجاوزت طلبات اقتناء المقاسم العرض المتوفر بالمخزون العقاري.