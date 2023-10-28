عاجل: حمـاس تُعلن فشل هُجوم قوات الاحتلال البرّي على قطاع غـزّة..

قال عضو قيادة حركة “حماس” في الخارج علي بركة، إن الهجوم الصهيوني البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأوضح بركة في لقاء متلفز، أن التوغل الصهيوني فشل على 3 محاور، مؤكدا أن قوات الاحتلال واجهت مقاومة صلبة ومتماسكة وتجربتها في التوغل البري فشلت.

وقال: “وقع الاحتلال في كمائن نصبتها المقاومة على كافة الجبهات، التي تقدّم إليها وانسحب حاملاً قتلاه وجرحاه”.

وكشف بركة أنّ “الجيش الإسرائيلي، تكبّد خسائر فادحة ليلة أمس، وتدخّلت مروحياته لنقل قتلاه ومصابيه”.

كما توقع، أن يعيد جيش الاحتلال “محاولة التوغل في غزة مرة أخرى”.