أول رد من السيسي على قصف نويبع وطابا بطائرات مسيرة..#خبر_عاجل

في أول رد من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على إسقاط طائرتين مسيرتين في طابا ونويبع بشبه جزيرة سيناء أول من أمس الخميس، أكد السيسي أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس وجيشها قادر على أن يحميها تماماً.

وحذر السيسي خلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت من توسعة دائرة الصراع، مؤكداً أن حادثي طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة وسيكون قنبلة موقوتة تؤذي الجميع.

ونقلت “قناة العربية” عن الرئيس المصري، قوله أن بلاده حريصة على أن تلعب دوراً إيجابياً في القضية الفلسطينية، وفي إطار فهم أن الاستقرار مهم للمنطقة وللدولة معلناً ترحيبه بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

كما أوضح أن سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر، مضيفاً أنها حريصة على بناء نفسها.