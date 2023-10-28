أيلون ماسك يتفاعل مع نداءات ربط غزة بالأنترنت..

طالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من مالك منصة “اكس” إيلون ماسك، بتوفير خدمات “ستارلينك” لقطاع غزة.

ووجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات لأيلون ماسك، تزامنا مع اشتداد الحصار التي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع مما أسفر عن قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة.

وكانت طبييبة دنماركية تعرف بـ Dr. Anastasia Maria Loupis، نشرت تغريدة قالت فيها “غزة تتعرض للقصف، والإنترنت والاتصالات مقطوعة.. إنهم بحاجة إلى StarLink على الفور” وأشارت إلى “ماسك” في تغريدتها.

ورد عليها ماسك “ليس من الواضح من الذي يملك سلطة الوصلات الأرضية في غزة، ولكن نعلم أنه لم تطلب منا أي محطة توصيلًا في تلك المنطقة”، لترد عليه المغردة: “تحقق من ذلك، هناك أشخاصا يعانون ولا يستطيعون إخبار العالم بما يمرون به”.

فجاء رده الثاني، “لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم SpaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا”.

وكالات