حمـاس : ’’جاهزون فورًا لصفقة تبادل أسرانا مقابل أسرى الاحتلال’’

أكد قائد حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار أنهم “جاهزين فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة”.

وقال يحيى السنوار: “جاهزون فوراً لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة”.

ويواصل الاحتلال قصف قطاع غزة منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها “حماس” في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 7400 شخص وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة