القيروان: افتتاح موسم جني الزيتون وسط تقديرات باكثر من 147 الف طن من الزيتون

تم اليوم السبت افتتاح موسم جني الزيتون بولاية القيروان وذلك باحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة السقوية الملالسة التابعة لمعتمدية الشبيكة، وسط تقديرات ب 3ر147 الف طن من الزيتون، يعادلها 30 الف طن من زيت الزيتون.

وافاد المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان مراد بن عمر في تصريح ل (وات) ان ولاية القيروان تحتل المرتبة الثانية وطنيا في انتاج الزيتون السقوي وتساهم ب 15 بالمائة من الإنتاج الوطني هذا العام المتاتي من الغراسات السقوية بنسبة 5ر85 بالمائة والمقدر ب 126 الف طن، ومن الغراسات البعلية بنسبة 5ر14 بالمائة بتقديرات ب3ر21 بالمائة.

وأضاف ان حاجيات هذا الموسم من اليد العاملة تقدر ب 22ر 1 مليون يوم عمل موزعة إلى 2ر1 مليون يوم عمل في عملية الجني و130 الف يوم عمل بالنسبة للعصر وذلك بالإضافة إلى مواطن الشغل غير المباشرة الناتجة عن تجارة ونقل الزيتون والزيت.

وبالنسبة للعصر والتحويل لفت بن عمر إلى توفر 150 معصرة بالجهة بطاقة تحويل جملية ب 600 الف طن طيلة الموسم كما تتوفر بها طاقة خزن لزيت الزيتون تتوزع إلى 8 آلاف طن لدى الديوان الوطني للزيت و35 الف طن لدى اصحاب المعاصر وهي كافية لاستيعاب إنتاج هذا الموسم، وفق تقديره.