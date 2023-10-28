نتنياهو: ’’أصدقاؤنا في الدول العربية يعرفون أننا إن لم ننتصر سيأتي دورهم”..!t

صرح رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، أن هدف الكيان الصهوني واضح وهو “القضاء على القدرات العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى”.

وقال نتنياهو: “التقيت عائلات المخطوفين وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم”.

وشدد نتنياهو على أن “الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة”، وأشار إلى أنه “تم توسيع نشاط الجيش البري في غزة بموافقة جماعية (في الكابنيت)”.

وكشف أن قوة خاصة من قوات جيش الاحتلال دخلت إلى شمال قطاع غزة الليلة الماضية، وقامت بأعمال برية هناك.

وأضاف: “كثفنا ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري “.

وتابع رئيس وزراء الإسرائيلي قائلا : “نخوض حرب الإنسانية ضد البربرية وأصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أننا إن لم ننتصر سيأتي دورهم”.

روسيا اليوم