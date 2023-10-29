انتخابات محلية / قبول ملفات 102 مترشحين للانتخابات المحلية بمنوبة ،منهم 07 من ذوي الإعاقة

تواصلت اليوم الاحد عملية قبول الترشحات لانتخابات المجالس المحلية المزمع تنظيمها يوم 24 ديسمبر القادم، بالقطب التكنولوجي بمنوبة ليبلغ عدد المترشحين الى حدود الظهر، 102 أغلبهم شباب، من بينهم سبعة مترشحين من ذوي الاعاقة، وفق معطيات الهيئة الفرعية .

وشملت الترشحات المقدمة كافة المعتمديات والدوائر الانتخابية بالجهة والبالغ عددها 49 دائرة، بتفاوت في عدد المترشحين فيما بينها، حيث تصدرت معتمدية دوائر معتمدية وادي الليل ترتيب الترشحات حسب التوزيع الذي نشرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى حدود امس السبت، ب19 ترشحا ثم طبربة ب15 ترشحا والمرناقية ب14 ترشحا والبطان ب13 ترشحا، والجديدة ب11 ترشحا ثم دوار هيشر ب10 ترشحات فبرج العامري ب09 ترشحات واخيرا منوبة ب06 ترشحات فقط .

وتوزعت ترشحات ذوي وذوات الاعاقة للقرعة حسب المعتمديات الى حدود امس وعددها الجملي 06 ترشحات، على برج العامري ب03 ترشحات ثم بمترشح بكل من معتمديات دوار هيشر ومنوبة ووادي الليل.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم عياشي أدى عشية امس السبت زيارة الى مركز قبول الترشحات بالقطب التكنولوجي بمنوبة، وذلك لمتابعة عملية قبول الترشحات، التي تتوقع الهيئة الفرعية تضاعفها في الايام القادمة خاصة مع تزايد عدد المواطنين المقبلين على مكتب الارشادات على الاستفسار حول شروط الترشح وفهم الاجراءات وخاصة المتعلقة بالتزكيات، وحرص المترشحين على استكمال الوثائق المنقوصة في الاجال .

يذكر ان عدد مراكز الاقتراع بولاية منوبة المخصص للمحطة الانتخابية المحلية، يبلغ 96 مركزا موزعة على 49 دائرة انتخابية داخل 47 عمادة بالمتعمديات الثمانية بولاية منوبة