الرابطة المحترفة الثانية – الجولة الرابعة – الترجي الجرجيسي يرتقي الى صدارة المجموعة الثانية

ارتقى الترجي الجرجيسي الى صدارة المجموعة الثانية اثر فوزه عشية اليوم الاحد على ميدانه على نسر جلمة بهدفين نظيفين في اطار مباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وسجل هدفي المباراة كل من نسيم دويهش 23 واشرف جبري في الدقيقة 45.

وهو الفوز الثالث على التوالي لفريق عاصمة الزياتين الذي رفع رصيده الى 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الامل الرياضي بالرقبة الذي تغلب بدوره على اولمبيك سيدي بوزيد 2-صفر فيما ازدادت وضعية جلمة تعقيدا حيث يتذيل الفريق المركز الاخير بنقطة واحدة صحبة مستقبل الرجيش الذي تعادل امس مع اولمبيك مدنين 1-1

في المقابل، تكبد الملعب القابسي هزيمته الاولى هذا الموسم بتعثره اليوم خارج قواعده امام سبورتينغ المكنين 1-2 وتراجع بذلك الى المركز الثالث برصيد 7 نقاط .

ويتقاسم “الستيدة” المركتبة الثالثة بالتساوي مع الهلال الشابي الذي تعادل مع مكارم المهدية صاحب المركز الثامن صفر-صفر.

وفي منافسات المجموعة الاولى، تفوقت جندوبة الرياضية على القلعة الرياضية بنتيجة 3-1 في المباراة التي دارت بملعب القلعة الصغرى.

وهزت جندوبة الرياضية شباك مضيفتها عن طريق عبد القادر النغموشي الذي احرز ثنائية في الدقيقتين 10 و50 ومحمد امين مرسني في الدقيقة 31 فيما جاء هدف القلعة الرياضية عن طريق بدر الدين حنزولي من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

وارتقى فريق الشمال الغربي بهذا الانتصار الى المركز الثاني برصيد 9 نقاط صحبة النجم الرادسي الذي كان تفوق امس السبت على امل حمام سوسة 4-3 فيما تعمقت جراح القلعة التي تقبع في المركز الاخير بنقطة يتيمة رفقة مستقبل وادي الليل الذي تعثر امس امام النادي القربي 1-2.