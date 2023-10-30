أحداث مباراة البنزرتي والصفاقسي: هذا ما قررته النيابة العمومية

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم الاثنين بالاحتفاظ بـ 10 أشخاص على خلفية الاحداث التي جدت إثر المباراة الرياضية التي جمعت النادي البنزرتي بالنادي الصفاقسي وإحالتهم جميعا على انظار قاضي التحقيق لمواصلة استنطاقهم ومع كل من سيكشف عنه البحث.

وأفاد المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بنزرت سيف الدين العبيدي، لاذاعة ديوان اف ام، بأنه تم توجيه تهم تكوين وفاق ومدهم بالأسلحة قصد نهب اموال عمومية وخاصة واضرام النار عمدا بمنقول والانضمام الى جمع من شانه الاخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة التعرض لتنفيذ القانون، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لعمله والاضرار عمدا بملك الغير ورمي مواد صلبة على مبان وعربات الغير والاعتداء المدبر على حرية الجولان بالطرقات ومخالفة الاجراءات المتخذة في حالة الطوارئ والتهديد بما يوجب عقاب جنائي والاعتداء على الاخلاق الحميدة.

وتجدر الإشارة الى أن مدينة بنزرت وتحديدا المحيط القريب من ملعب 15 أكتوبر شهد أحداث شغب وعنف حيث عمدت مجموعة محسوبة على أحباء النادي البنزرتي إلى رشق قوات الأمن بالحجارة والمواد الصلبة وقامت على إثرها الوحدات الأمنية بالتدخل لتطويق هذه الاحداث.

وأشار مصدر أمني الى ان هذه الاحداث تسببت في تسجيل إصابات في صفوف الأمنين والاضرار بعدد من الأملاك العامة والخاصة.