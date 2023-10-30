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يهود مناهضون للصهيونية: نبكي مع الفلسطينيين ونصلي لزوال اسرائيل

2023/10/30 أهم الأخبار, فلسطين

قال الحاخام يسرائيل ديفيد وايس، من المنظّمة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية، إنّ الإسرائيليين أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب، ونصلي من أجل زوال إسرائيل الصهيونية، وأن تتحرّر فلسطين بأسرع وقت.
وأضاف الحاخام -وهو عضو بارز في حركة ناطوري كارتا التي تناهض الصهيونية-، إنّنا “نبكي مع الفلسطينيين”.
وأوضح أنّ “هؤلاء (إسرائيل) أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب”.
وقال “كوني يهوديا متدينا، نصلي للرب كل يوم من أجل زوال دولة إسرائيل الصهيونية، التي تسببت في إراقة كثير من دماء الفلسطينيين واليهود بأسرع وقت”.

الجزيرة

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