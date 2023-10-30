نتنياهو يعلّق على فيديو الأسيرات الذي نشرته “القسّام”

علّق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على فيديو نشرته كتائب القسام، لاسيرات لديها وجهن رسالة لحكومة الاحتلال وعلى راسها نتياهو.

واعتبر نتنياهو ان هذا الفيديو هو “مجرد دعاية نفسية قاسية من حماس”.

واضاف بانه “سيبذل قصارى جهده لاعادة المحتجزين والمخطوفين”.

وكانت كتائب “القسام” قد نشرت اليوم الاثنين 30 اكتوبر 2023، مقطع فيديو لأسيرات لديها يوجهن رسالة بالصوت والصورة لحكومة الاحتلال، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت إحدى الأسيرات في الفيديو: بنيامين نتنياهو مرحبا، نحن أسيرات لدى “حماس” منذ 23 يوما… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض وقف إطلاق النار، وكان من المفترض عليك أن تطلق سراحنا، ووعدت أن تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب الفشل الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن هناك أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص، ونحن مواطنون أبرياء وسذّج، مواطنون ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل “لا شروط”. أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عال).