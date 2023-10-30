حمـ،ـاس حول تحرير الإحتلال لأسيرة في غزة: “لا أحد يصدّق الرواية الصهيونية.. ما ستقوله المقاومة هو الفصل”

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، بخصوص مزاعم الاحتلال عن تحرير مجندة، اكد أن “مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم.. والذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني”.

واضاف الرشق ان هذه المزاعم هي محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته.

وتابع: “لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته.. ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل”.

وكان جيش الاحتلال قد اعلن مساء اليوم الاثنين 30 اكتوبر 2023، عن تحرير مجندة اسيرة لدى حماس خلال عملية برية في قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد نشر القسام فيديو لاسيرات لديه طالبن فيه حكومة الاحتلال بتحريرهن فورا مقابل تحرير الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الامر الذي اعتبره رئيس وزراء الاحتلال بنيامبن نتنياهو “دعاية نفسية قاسية من حماس” مؤكدا انه “سيبذل قصارى جهده لتحرير جميع المختطفين”.