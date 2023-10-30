الناطق باسم سرايا القدس: استدرجنا جنود العدو إلى كمائن الموت في غزة

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة في كلمة مصورة انه تم استدراج جنود العدو إلى كمائن الرعب والموت في غزة، مؤكدا ان العدو يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا.

وتابع ابو حمزة ان “المناورات البرية البائسة للعدو هدفها إعادة الثقة في فرقة غزة” مشددا على ان إنجازات المقاومة ستشهد تحولا على جميع الأصعدة والجبهات وفق تعبيره.

واكد ابو حمزة ان المقاومة بكل فصائلها تواصل تسجيل الإنجازات، وتواصل استبسالها عبر التصدي للمناورات البرية البائسة للعدو

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة ان ” إنجازات المقاومة ستشهد تحولا على جميع الأصعدة والجبهات”.

وتوجه ابو حمزة برسالة الى اهالي المحتجزين الصهاينة قائلا “نقول لأهالي المحتجزين لدينا إن حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم كسبا للوقت”، متابعا “على العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة فكل دقيقة تمضي هي خطر على حياة أسراه”.

واعتبر ابو حمزة ان “نتائج معركة طوفان الأقصى تتجلى في الشقاق والاتهامات المتبادلة في معسكر العدو”.