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نقيب الصحفيين التونسيين يدعو خلال اجتماع مع وزير التربية إلى إعطاء أولوية التشغيل بمكاتب الاتصال والإعلام للصحفيين والاتصاليين

2023/10/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار خلال اجتماع اليوم الاثنين مع وزير التربية محمد علي البوغديري، بمقر الوزارة، إلى إعطاء الأولوية في التشغيل بمكاتب الاتصال والإعلام والعلاقات العامة بالوزارات والمؤسسات العمومية التابعة لها، للصحفيين والاتصاليين.
كما طالب الدبار خلال الاجتماع بتدريس مادة التربية على وسائل الإعلام في المعاهد والمدارس خصوصا في ظل شيوع الأخبار المضللة والمزيفة، بحسب بيان صادر اليوم عن النقابة الوطنية للصحفيين.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم لقاءات تقنية بين الطرفين في المدة القليلة القادمة من أجل متابعة إمكانيات تفعيل هذه المطالب، حسب البيان نفسه.
من جهة أخرى، طرح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال هذا اللقاء القضايا المتعلقة بحرية الصحافة والنفاذ إلى المعلومات.
وانتقد الدبارما اعتبره « خللا » في التعاطي الحكومي مع مسألة تمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومات، وقد أشار بيان النقابة الوطنية للصحفيين إلى وجود « تفاعل ايجابي » من قبل وزير التربية.
من جانب آخر، تناول اللقاء بين الطرفان التفاعلات الرسمية والمدنية والشعبية في علاقة بالغزو الصهيوني على غزة وإمكانيات التعاون من أجل نصرة الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والديبلوماسية والإغاثية والإعلامية.

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