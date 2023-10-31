فرنسا: الشرطة تطلق النار على امرأة ترتدي الحجاب في مترو باريس

أفادت وسائل إعلام محلية فرنسية بأن الشرطة أطلقت النار على امرأة ترتدي الحجاب في محطة مترو باريس وأصابتها بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023، بعد أن أبلغ ركاب عن أنها تتصرف بطريقة تنطوي على تهديد

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز “خوفا على سلامتهم، استخدم رجال الشرطة أسلحتهم”. ولم يحدد المتحدث ما هو سلوك المرأة الذي دفع رجال الشرطة إلى إطلاق النار عليها.

وقالت خدمة الإطفاء التي قدمت الرعاية العاجلة للمرأة إنها أصيبت برصاصة في بطنها. وذكر متحدث باسم فرقة الإطفاء إنها نقلت إلى مستشفى قريب.

وفي وقت سابق نقلت قناة بي.إف.إم التلفزيونية وصحيفة Le Parisien اليومية عن مصادر بالشرطة قولها إن سلوك المرأة أشار إلى وجود دافع إسلامي “إرهابي” محتمل.

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء محطة المترو.

رويترز