الكاف-انتخابات: إيداع إجمالي 228 ملف ترشح لانتخابات المجالس المحليّة

ارتفعت عدد ملفات الترشحات لانتخابات المجالس المحلية المودعة لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف منذ انطلاق عمليات قبول الترشحات وإلى غاية اليوم الثلاثاء، الى229 ملف ترشّح منها 22 ملفا لأشخاص من حاملي الإعاقة و20 امرأة، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة عمر اليعقوبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكد اليعقوبي أنّه تم قبول كل الترشحات المقدمة مع مطالبة بعض المترشحين بإتمام الوثائق الناقصة والمستوجبة في الآجال المحددة ، مشيرا إلى أن الهيئة ستشرع بداية من يوم الخميس 2 نوفمبر في التثبت في كل مطالب الترشح المقدمة والبتّ فيها

وأوضح أنه تم تقديم مطالب الترشح في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 91 دائرة وذلك لانتخاب 12 مجلسا محليا ستوكل إليها مهمة وضع السياسات التنموية في كل معتمدية، على حد تعبيره.

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