قابس-انتخابات: إيداع إجمالي 219 ملف ترشح لانتخابات المجالس المحلية



تلقّت الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس، منذ فتح باب قبول الترشّحات لانتخابات المجالس المحلية والى حدود الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، إجمالي 219 ملف ترشح من بينهم 32 ملفا لمترشّحات إناث، و36 ملفا لأشخاص من ذوي الاعاقة والذين سجّلوا حضورهم بكل الدوائر الانتخابية، وفق مصدر من الهيئة.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن من بين ملفات الترشح لانتخابات المجالس المحلية 40 ملفا تم تقديمها اليوم، علما أنّه تمّ قبول ملفات عن 77 دائرة انتخابية من مجموع 80 دائرة.

يذكر أن ولاية قابس تضم 13 معتمدية تعد 73 عمادة، فيما يبلغ العدد الجملي لدوائرها الانتخابية في انتخابات المجالس المحلية 80 دائرة فيها ما يقارب 310 آلاف ناخب وناخبة.