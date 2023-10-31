عقب فرار إرهابيين مُتهمين في القضية: هيئة الدفاع عن الشهيدين تعلّق..

عقب فرار 5 إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية، اليوم الثلاثلاء، بينهم اثنين متهمين في قضية اغتيال الشهيدين، أوضحت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الدور الإعلامي لهيئة الدفاع يقتصر على إنارة الرأي العام بخصوص تطور المسار القضائي لملفات الشهيدين وإحاطته علما بأهم المستجدات المتداخلة والمتقاطعة مع الملفات المذكورة لا غير.

وشدّدت الهيئة، حسب ما نقلته اذاعة الديوان، على أن الخروج الإعلامي لأعضائها يتم عادة بعد تنسيق مسبق فيما بينهم وبعد عقد ندوة صحفية محددة الموضوع مسبقا مبينة أن أي تصريح حول واقعة فرار المساجين من أي كان لا علاقة له بالدور اللإعلامي المذكور ولا علاقة لصاحبه بهيئة الدفاع عن الشهيدين.

ومن جهة أخرى، دعت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، المحامية ليلى الحداد، إلى ضرورة تحميل المسؤوليات بخصوص فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية من بينهم الإرهابي أحمد المالكي المٌكنى بالصومالي ونادر الغانمي.

وعبرت ليلى الحداد في تصريح لشمس أف أم، عن أملها في أن يتم إلقاء القبض في أسرع وقت على هؤلاء الإرهابيين الذين قد يُهددون سلم وأمن تونس وقد يُهددون بحدوث عمليات إرهابية خطيرة في البلاد وفق تعبيرها.

وذكرت الحداد اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، أن أحمد المالكي ونادر الغندري على علاقة بعمليتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من السجن فجر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 وبعضهم متهم في قضية الاغتيالات.