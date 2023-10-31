انتقالات: بايرن ميونخ يعمل على استعادة لاعبه الكرواتي ستانيشيتش المعار إلى باير ليفركوزن

يسعى بايرن ميونخ الالماني لكرة القدم إلى استعادة لاعبه الكرواتي جوسيب ستانيشيتش المعار الى باير ليفركوزن منذ الصيف الماضي بسبب تهميشه والتخلي عنه, حسب ما افادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

وانضم المدافع الكرواتي جوسيب ستانيشيتش إلى باير ليفركوزن معارا لكنه لم يحصل على فرصة اللعب بانتظام حتى الآن تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وحسب شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”, فإن النادي البافاري يفكر في إعادة ستانيشيتش إلى ملعب أليانز أرينا نظرا لعدم مشاركته أساسيا مع ليفركوزن سوى مرة واحدة في “البوندسليغا”.

وشارك جوسيب ستانيشيتش في 3 مباريات فقط بالبطولة الألمانية كبديل في الموسم الحالي 2023-2024.

ورغم طلب مسؤولي البايرن استعادة ستانيشيتش, إلا أن ليفركوزن رفض ذلك بسبب التعويل على المدافع الكرواتي مطلع 2024 لتعويض غياب بعض اللاعبين الافارقة الذين سيكونون مشغولين مع منتخباتهم في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

ويملك ليفركوزن في قائمته البوركينابي إدموند تابسوبا والإيفواري أوديلون كوسونو اللذين سيغادران ألمانيا في جانفي المقبل للمشاركة في كأس الامم الافريقية مما سيحدث فجوة في الخط الخلفي, حسب نفس المصدر.