حجز كمية مصوغ تتجاوز قيمتها 3 مليون دينار في مؤسسة خدمات بالعاصمة

أفادت الديوانة التونسية في بلاغ اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023، بان إدارة الأبحاث الديوانية بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للديوانة بتونس، وإثر عمل استعلامي مفاده تعمّد أحد الأشخاص تهريب كمية هامة من الذهب وإخفاءها بمقر إحدى الشركات بجهة تونس، تمكنت من ضبط كميّة من المصوغ من الذهب المرصّع بمادتي الألماس والزمرّد وذلك إثر تفتيش مقرّ مؤسسة تنشط في مجال الخدمات بجهة تونس و العثور على كمية المصوغ المذكورة مخفيّة داخل خزانة مركونة بأحد المكاتب التابعة للمؤسسة .

و بمواصلة البحث تبين أنّ صاحبها لا يمسك في شأنها أية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها كما تبيّن إثر وزنها وتعييرها من قبل مصالح مكتب الضمان بالجهة أن كمية الذهب تزن 1028غراما (من عيار 18) و تبلغ كمية الألماس والزمرد 299,86 قيراط.

تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للبضاعة المحجوزة بــ3 مليون دينار كما تم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بمواصلة الأبحاث في الغرض.