عدد المسافرين العابرين للمطارات التونسيّة يزيد ب25،3% خلال الاشهر التسعة الأولى من 2023

زاد عدد المسافرين العابرين للمطارات التونسيّة بنسبة 25،3 بالمائة خلال الاشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وبلغ عدد المسافرين 6808160 مسافرا بحسب ما أظهرته إحصاءات ديوان الطيران المدني والمطارات، نشرت، الثلاثاء.

وميّز هذا التطوّر حركة الطيران بأغلب المطارات التونسيّة مع زيادة بنسبة 23،4 بالمائة في مطار تونس قرطاج الدولي (5069934 مسافر) وبنسبة 30،3 بالمائة في مطار جربة/جرجيس الدولي (1593372 مسافر) وب50،2 بالمائة في مطار طينة/صفاقس الدولي (129113 مسافر) وبنسبة 22،7 بالمائة في مطار قابس/مطماطة الدولي (3232 مسافر).

في المقابل تراجعت حركة المسافرين بنسبة 16،7 بالمائة في مطار توزر/نفطة الدولي (9932 مسافر) وبنسبة 7،3 بالمائة في مطار طبرقة/عين دراهم الدولي (2057 مسافر).

كما أظهرت إحصاءات ديوان الطيران المدني والمطارات زيادة بنسبة 18،21 بالمائة في الحركة التجارية “حركة الطائرات” خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 ب57574 رحلة طائرة تمّ تسجيلها.

وفي ما يتعلّق بحركة الطائرات فإنّ الزيادة كانت بنسبة 20،4 بالمائة في مطار تونس/قرطاج الدولي (42207 حركة) وبنسبة 17،3 بالمائة في مطار جربة/جرجيس الدولي (12019 حركة) وبنسبة 0،7 بالمائة في مطار صفاقس/طينة الدولي (2847 حركة) وبنسبة 9،1 بالمائة في مطار قابس/مطماطة الدولي (144 حركة).

وتراجع هذا النشاط بنسبة 13،1 بالمائة في مطار توزر/نفطة الدولي (213 حركة) وبنسبة 28،8 بالمائة في مطار طبرقة/عين دراهم الدولي (141 حركة).