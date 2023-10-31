آخر مستجدات هروب 5 عناصر إرهابية خطيرة من سجن المرناقية..#خبر_عاجل

في متابعة لحادث هروب 5 عناثر ارهابية مصنفة خطيرة من سجن المرناقية فجر اليوم الثلاثاء قال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لقناة الوطنية إن الأبحاث جارية وحثيثة للقبض عليهم.

وافاد حسام الجبابلي أنه تم اشعار وزارة الداخلية بخصوص حادثة الفرار فجر اليوم مؤكدا ان الحادثة ضمن اهتمام اعلى هرم في الدولة وان هناك تنسيق كامل بين مختلف اسلاك الوحدات الامنية بالاضافة الى عمليات مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني

وتابع المصدر ذاته ان المدير العام للامن الوطني والمدير العام امر الحرس الوطني تحولا الى المناطق الحدودية مع انتشار كلي للوحدات المرورية بالاضافة الى وحدات التدخل السريع والوحدات المختصة الامنية والوحدات الجوية قصد تعقب الفارين .

كما اشار الى تعهّد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بادارة مكافحة الارهاب بالحرس الوطني من طرف القطب القضائي لمكافحة الارهاب للبحث في حيثيات فرار المساجين ، وفق تعبيره.