هنية: “سنكشف خسائر جيش الإحتلال الحقيقية وسنصدم شعبه.. ونحذّر هذه الدول”

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في كلمة اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2023، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر جيش الإحتلال “سيصدم العدو وشعبه.. ولن ينقذهم استهداف المدنيين من الهزيمة”.

وشدد اسماعيل هنية على ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو أحد أهم أسباب هذه الحرب، حيث لا يفكر سوى في كيفية إنقاذ نفسه وعائلته بأي ثمن، محذرا من انه لا مانع لدى نتنياهو من حرق الأخضر واليابس في الإقليم وخارجه لينقذ نفسه والمحيطين به.

وقال هنية: “حذرنا من قبل أنه لن يمر الاستيطان والعربدة مرور الكرام.. لكن للأسف لم يستمع لندائنا أحد، واستمر حلفاؤه في دعمه وتشجيعه على المضي قدما في سياسته العنصرية”.

واضاف: “لا بد من وضع حد للمجزرة بوقف العدوان وفتح المعابر وصفقة لتبادل الأسرى وفتح المسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وحذر هنية الدول التي تدعم الكيان وتشكل له الغطاء لارتكاب الشعب الفلسطيني في غزة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا اياها الى التراجع عن هذه السياسات الاستعمارية البائدة.

وطالب هنية هذه الدول بالتوقف عن تقديم الدعم العسكري لهذه الحكومة الفاشية، وعن تعطيل الإرادة الدولية المطالبة بوقف العدوان وفتح المعابر.

وشدد هنية على انه لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم تتحقق للشعب الفلسطيني مطالبه بالحرية.