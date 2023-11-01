انتخابات المجالس المحلية : تسجيل حوالي 7000 ترشح وبعض العمادات ما زالت لم تسجّل ترشّحات (التليلي المنصري)

قال محمد التليلي المنصري الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنّ الترشحات للمجالس المحلّية بلغت حوالي 7000 ترشح قبل يوم من غلق الترشحات اي اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، مشيرا إلى أنّ بعض الدّوائر الانتخابية (العمادات) ما زالت لم تسجّل ترشحات لكنّ ذلك لن يؤثّر على عمل المجالس المحلّية وفق تعبيره .

ولاحظ المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عقب اجتماع مجلس الهيئة اليوم الأربعاء، أنّ نسبة الترشحات على مستوى الدّوائر الانتخابية فاقت 75 بالمائة، مشيرا إلى وجود ترشح وحيد أو حتى عدم تسجيل اي ترشح في بعض الدّوائر الانتخابية المحلية وهو ما لن يعطّل سير عمل المجلس المحلّي المعني.

وأشارعضو الهيئة إلى أنّه من المعروف أن تنهال مطالب الترشح على الهيئات الفرعية في اليوم الأخير قبل غلق باب الترشحات مستخلصا انه من المتوقع أن يرتفع اليوم عدد الترشحات بشكل ملحوظ.

وبخصوص ترشحات ذوي الاعاقة الذين يدخلون الانتخابات عن طريق القرعة قال التليلي المنصري أنّ حوالي 900 شخص من هذه الفئة قدّموا مطالب للهيئة، معتبرا أنه “رقم مهم على مستوى 279 مجلس محلي”.

من جهة اخرى قال عضو الهيئة أنّ أكثر من نصف مليون تونسي قاموا بعملية تحيين وتغيير مركز الاقتراع فضلا عن قيام مليون ونصف تونسي باستخدام التطبيقة الخاصة بالتثبت في مركز الاقتراع.

من جهتها كشفت عضو مجلس هيئة الانتخابات، نجلاء العبروقي، عن وجود 13 بالمائة من الترشحات للنساء و88 بالمائة منها للذكور و18 بالمائة من الترشحات من فئة الشباب .

وجدّدت العبروقي التّاكيد على أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاهزة وعلى أتمّ الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي. ودعت، في هذا السياق، المواطنين إلى الترشح واستكمال الملفات والتوجّه إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.

وكانت انطلقت يوم 23 اكتوبرالفارط، عمليات قبول ايداع الترشحات لانتخابات المجالس المحلية ب27 مركز ، لتتواصل هذه العملية إلى غاية اليوم الاربعاء 1 نوفمبر فيما تجري هذه الانتخابات في دورتها الاولى يوم 24 ديسمبر 2023 ب 2155 دائرة انتخابية محلية

ووفق رزنامة الانتخابات المحلية التي وضعتها هيئة الانتخابات، ستبت الهيئات الفرعية في كل الولايات في القائمات الأولية للمقبولين في اجل اقصاه 7 نوفمبر ويتم الاعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين نهائيا في أجل لا يتجاوز 28 نوفمبر .