بنزرت: إعطاء إشارة انطلاق موسم جني الزيتون وسط تقديرات بإنتاج حوالي 20 ألف طنّ خلال الموسم الحالي

أعطيت، اليوم الأربعاء، بإحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية ماطر، إشارة انطلاق موسم جني الزيتون في ولاية بنزرت وسط تقديرات ضبطتها المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحيّة إنتاج 20 ألف طنّ من الزيتون أي ما يعادل 4000 طن من الزيت.

وأكدت مصالح المندوبية أنّها استعدت لانجاح الموسم بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية وكلّ المتدخلين في المجال، حيث تم توفير 22 معصرة منها 11معصرة عصرية، وتوفير مصبين للمرجين بكل من ماطر وبنزرت الجنوبية، علاوة على إقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة أصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته، بالإضافة لمواصلة تفعيل إتفاقية الشراكة المبرمة مع عدد من اصحاب المعاصر لفرش المرجين على مساحة حوالي 150 هكتارا لاستيعاب 7500 متر مكعب منه والتقليص من تداعياته على البيئة وحسن استثماره.

يشار إلى أن ولاية بنزرت تضم 17 الف هكتار من الزياتين منها 16 الف هكتار زيتون زيت، و 1000 هكتار زيتون مائدة، علاوة على 912 هكتارا زيتون بيولوجي و3 معاصر لدى 14 فلاحا، كما تولت الدولة في اطار مزيد تثمين القطاع برمجة 600 هكتار من الزياتين في اطار مشروع التصرف المندمج لمشهد حوض سد وادي المالح بمعتمدية غزالة، و 200 هكتار من الزياتين في إطار برنامج دائرة المحافظة على المياه والتربة بمندوبية التنمية الفلاحية، و275 هكتار من الزياتين في إطار برامج ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، بحسب وثيقة فنية أعدتها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.