سيدي بوزيد: ملتقى علمي حول تعزيز مرونة النظم الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية



مثل موضوع ” تعزيز مرونة النظم الزراعية في مواجهة التغيّرات المناخية” محور ملتقى علمي انتظم اليوم الاربعاء بالمركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين في المجال الفلاحي، وممثلين عن المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، وجمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت.

وبيّن مدير عام المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد، هشام حجلاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذا الملتقى يهدف بالأساس الى دراسة تأثيرات التغيرات المناخية، وخاصة تراجع مردودية المنتوجات الفلاحية ونوعيتها، والتعرف على عدد من الممارسات المبتكرة والأفكار التي تم تطويرها على مستوى منظومة البحث العلمي الفلاحي والممكن تجربتها لدى الفلاحين وتسهيل عملية تبادل هذه الافكار.

وقد تضمن برنامج الملتقى عددا من المداخلات والمحاضرات العلمية حول الادارة المستدامة للموارد الطبيعية، وآخر النظم الزراعية في اطار التغيرات المناخية، وعرض لجملة من الابحاث التي تم اجراؤها على مستوى وطني والمتعلقة بكيفية التصدي لظاهرة التغير المناخي، والتكيف مع هذه الظاهرة، بالإضافة الى عرض عدد من الاستراتيجيات المتبعة والممارسات الفلاحية المبتكرة داخل النظم الزراعية لتقوية مواجهتها لظاهرة التغير المناخي ومقاومة عدد من الامراض التي تصيب الزراعات وتهدد امنه الغذائي وخاصة مرض الرمان وأمراض الزيتون وأيضا تأثيرها على المنتوجات الفلاحية والمرأة الريفية والموارد المائية.