كاس افريقيا للأمم 2023 : “المنتخب الجزائري قادر على تحقيق انجازات جديدة في نهائيات الكان 2024



أكد اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي محترف نادي الغرافة القطري، ومتصدر قائمة هدافي البطولة القطرية لكرة القدم 2024 برصيد 11 هدفا, ان المنتخب الجزائري قادر على تقديم مستوى متميز خلال نهائيات كاس افريقيا للأمم المقبلة المقررة من 13 جانفي الي 11 فيفري 2024 بكوت ديفوار.

وقال براهيمي في تصريح لوكالة الانباء القطرية: “المنتخب الجزائري قادر على تقديم مستوى متميز، في وجود لاعبين مميزين لديهم القدرة على تحقيق إنجازات جديدة مع المنتخب.”

واوقعت قرعة نهائيات كاس افريقيا للأمم 2023 المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من بوركينا فاسو و انغولا و موريتانيا.

يذكر ان براهيمي غاب عن صفوف التشكيلة الوطنية الجزائرية منذ نهائيات كاس افريقيا للأمم 2021 التي جرت بالكاميرون و التي شهدت خروج ابناء المدرب جمال بلماضي من المنافسة منذ الدور الاول.