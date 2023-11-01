التّمديد في آجال الترشّح للانتخابات المحلية

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، التّمديد في فترة الترشّحات لانتخابات المجالس المحلّية بخمسة أيّام، أي بداية من يوم غد الخميس 2 نوفمبر 2023، وإلى غاية يوم الاثنين القادم 6 نوفمبر، بهدف تمكين المترشحين من تصحيح ملفاتهم واستكمالها.

وأفاد محمد التليلي المنصري الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، أنّ التمديد في فترة تقديم الترشحات لن يمسّ بالرزنامة الانتخابية ولن يغيّر في مواعيدها الكبرى، قائلا “قمنا فقط بالتصرف في مرحلة الترشحات بالتمديد”. وأكد أنّ تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية المقرر من يوم 2 ديسمبر إلى غاية 22 ديسمبر 2023 لن يتغيّر أيضا.

وأشار الى وجود بعض الشروط الإدارية التي عطّلت إلى حدّ ما تقديم الترشحات، على غرار تغيير مكان الإقامة واستخراج شهادة إقامة وشهادة الإبراء واستخراج البطاقة عدد 3 وتجميع التزكيات، وهوم ما يقتضي من هيئة الانتخابات أن تكون أكثر مرونة وتسهّل الاجراءات على المترشحين تكريسا لمبدأ التنافس عبر الصندوق.

وأوضح المنصري، أن تغطية الترشحات للمجالس المحلية بلغت نسبة 100 بالمائة (أي أنه تم تقديم ترشحات بكافة المجالس المحلية)، في حين بلغت تغطية الترشحات للدوائر الانتخابية (العمادت) نسبة 99 بالمائة.

وكانت فروع هيئة الانتخابات قد انطلقت يوم 23 أكتوبر الفارط، في قبول ملفات الترشحات لانتخابات المجالس المحلية ب27 مركزا، لتتواصل هذه العملية بعد التمديد إلى غاية يوم 6 نوفمبر الجاري، على أن يتم الاعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين نهائيا في أجل لا يتجاوز 28 نوفمبر 2023.

وتنتظم هذه الانتخابات في دورتها الاولى يوم 24 ديسمبر 2023 ب 2155 دائرة انتخابية محلية.