مُعترفا بدفعه “ثمنا باهظا”.. جيش الإحتلال يُعلن تغيير خططه للاجتياح البري في غزة



أفادت صحيفة معاريف العبرية، نقلا عن مصادر عسكرية، إن خطط جيش الإحتلال في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة، قد تغيرت بشكل جذري.

واعترف الجيش المحتل وقادة الاحتلال، اليوم الاربعاء، أنه يدفع ثمنا باهظا في هجومه على غزة.

وقالت المصادر أنه تم “وضع خطط جديدة من أجل ضرب حماس بأقسى الطرق وأكثرها عدوانية” ويشارك في الخطط الجديدة كبار قادة الجيش.

وقالت معاريف أنه في اليوم السادس للهجوم البري، فإن الخطط السابقة لم تعد موجودة وتم وضع خطط جديدة.

ويقول جيش الإحتلال، بحسب معاريف، إن الوضع في غزة “يجب أن يتغير بشكل جذري.. وهو أمر لا يمكن القيام به إلا من خلال المناورات البرية”.

وتقول معاريف أن جيش الإحتلال يستعد لعدة أشهر من قتال سيتم تنفيذه بإيقاعات مختلفة، وفقا لتقييم الوضع على الأرض.