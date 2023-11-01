صفاقس1 و2-انتخابات: إيداع 462 ملف ترشّح لانتخابات المجالس المحليّة

ورد على مركزي قبول الترشحات التابعين للهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس1 وصفاقس2 ، إجمالي 462 ملف ترشح عن مختلف معتمديات الجهة، من ضمنها 55 ملفا لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية، وذلك منذ 23 اكتوبر الجاري تاريخ انطلاق عملية قبول الترشحات الى حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم الاربعاء.

وأفاد منسق الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1، ناجح بلغيث، في تصريح لوكالة تونس افرقيا للانباء، بأنه تم قبول مجموع 245 ملف ترشح من ضمنها 25 ملفا لاشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية، وذلك بمختلف الدوائر الانتخابية والعمادات التابعة لصفاقس1.

من جهته، ذكر المدير الجهوي للهيئة الفرعية للإنتخابات صفاقس2، نجيب بن مفتاح، لـ”وات”، ان عدد الترشحات التي تم قبولها لانتخابات المجالس المحلية، بمختلف الدوائر الانتخابية التابعة لصفاقس2، قد بلغ 217 ترشحا من بينها 30 ترشحا لذوي الاحتياجات الخصوصية، وذلك منذ فتح باب قبول الترشحات الى حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم

يذكر أن باب قبول الترشحات لإنتخابات المجالس المحلية القادمة المزمع اجراؤها يوم 24 ديسمبر من السنة الجارية، قد افتتح يوم الإثنين 23 أكتوبر الماضي، وكان مقرّرا ان يتواصل الى غاية اليوم 1 نوفمبر الجاري، إلّا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرّر خلال اجتماعه اليوم، التّمديد في فترة الترشّحات لانتخابات المجالس المحلّية بخمسة أيّام، بداية من يوم غد الخميس 2 نوفمبر وإلى غاية يوم الاثنين القادم 6 نوفمبر الجاري.